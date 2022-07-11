استراليا: لا استجابة لمطالب الصين بتحسين العلاقات

وقال ألبانيز بأن بلاده "سوف تستجيب لمصلحتها الوطنية، وسوف تتعاون مع الصين حيثما أمكنها ذلك"، مشيرا إلى أن "كانبرا ترغب في بناء علاقات جيدة مع جميع الدول لكنها سوف تدافع عن مصالحها عندما يتعين عليها ذلك".وشدد على أن أستراليا "لم تغير موقفها بشأن الصين"، مؤكدا أنها "ستواصل العمل لتكون المناقشات بناءة".وكان وزير الخارجية الصيني وانغ يي، قد أعلن في وقت سابق أن "بكين تأمل في أن تنتهز أستراليا الفرصة لإعادة تشكيل تصورها، ووضع تصور صحيح للصين، والعمل مع سلطات بكين في نفس الاتجاه، وتجميع الطاقة الإيجابية، وتقليص الأبعاد السلبية في العلاقات من أجل تحسينها"، محددا أربع خطوات يمكن لأستراليا من خلالها تحسين علاقتها مع بكين".