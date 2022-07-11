في اول تصريح بعد الاستقالة.. جونسون: لن ادعم اي مرشح

وقال جونسون في أول تصريح له بعد استقالته من زعامة حزب المحافظين الأسبوع الماضي، انه "سيواصل "الإشراف على العملية" قبل انتخاب زعيم جديد لحزب المحافظين في الأسابيع المقبلة".واضاف: "أنا مصمم على المضي قدما وتقديم التفويض الممنوح لنا، لكن وظيفتي هي فقط الإشراف على العملية في الأسابيع القليلة المقبلة، وأنا متأكد من أن النتيجة ستكون جيدة".واوضح جونسون: "نحتاج فقط إلى المضي قدما، كلما ركزنا أكثر على الأشخاص الذين ينتخبوننا، وعلى وظائفهم، وآمالهم وما يمكنهم الحصول عليه من الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا... نتحدث أكثر عن المستقبل الذي نحاول بناءه، وكلما قل الحديث عن السياسة في وستمنستر، سنكون جميعا أكثر سعادة بشكل عام".وردا على سؤال لأي مرشح سيقدم دعمه، قال جونسون: "لا أريد أن أضر بفرص أي مرشح من خلال تقديم دعمي".