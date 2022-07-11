الكشف عن معلومات "مثيرة" تخص زيارة بايدن الى السعودية

وقال معلق الشؤون السياسية شمعون أران، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "طائرة إسرائيلية خاصة كان الموساد الإسرائيلي يستخدمها في الماضي، حطت عصر اليوم في الرياض في المملكة العربية السعودية كما يبدو تمهيدا لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في المنطقة".يذكر أنه من المقرر أن يصل بايدن إلى إسرائيل يوم الأربعاء 13 يوليو الحالي، على أن يغادر يوم الجمعة إلى السعودية لحضور قمة دول مجلس التعاون الخليجي + 3 يوم السبت في جدة مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي.