وصفتها بـ”الأعمق”.. ناسا تكشف أول صور ملونة للكون

كشفت وكالة ناسا الأمريكية عن أول صور ملونة التقطها تلسكوب جيمس ويب الفضائي.





ووصل تلسكوب جيمس ويب JWST إلى مداره النهائي حول الشمس على بعد حوالي 930.000 ميل من مدار الأرض في يناير 2022.



وتسمح التحسينات التكنولوجية للمركبة الأرضية للتلسكوب والمسافة مع الشمس للعلماء برؤية أعمق بكثير في كوننا وبتفاصيل أكبر. وجرى بث اللقطات خلال إحاطة في البيت الأبيض بحضور الرئيس جو بايدن ومسؤولي الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا)، وهي أول صور بالأشعة تحت الحمراء من تلسكوب جيمس ويب (JWST).ووصل تلسكوب جيمس ويب JWST إلى مداره النهائي حول الشمس على بعد حوالي 930.000 ميل من مدار الأرض في يناير 2022.وتسمح التحسينات التكنولوجية للمركبة الأرضية للتلسكوب والمسافة مع الشمس للعلماء برؤية أعمق بكثير في كوننا وبتفاصيل أكبر.

وقالت ناسا إن تلسكوب جيمس ويب، هو أقوى مرصد تم وضعه في المدار، ويكشف عن "أعمق وأدق صورة بالأشعة تحت الحمراء لنشأة الكون" على الإطلاق ، بالنظر إلى ما يزيد عن 13 مليار سنة.



والصورة مليئة بآلاف المجرات وتظهر أصغر الأجسام التي تمت ملاحظتها على الإطلاق.