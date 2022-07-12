إيران تحذر من أمريكا وإسرائيل وتعلن جاهزيتها للدفاع عن المنطقة

وفي بداية الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي أشار قاليباف الى زيارة الرئيس الامريكي جو بايدن الى دول في منطقة غرب اسيا، وقال إن "مجموعة الأدلة الموجودة تدل على أن هذه الزيارة تم التخطيط لها بالكامل من قبل الصهاينة والرئيس الأمريكي هو المسؤول عن مخططات ومشاريع الكيان الصهيوني باعتباره العدو الرئيسي لدول المنطقة".ولفت قاليباف إلى أن "إسرائيل هي كيان سياسي غير شرعي وغير قانوني ومزعزع للاستقرار وهي عاجزة حتى على إدارة بيئتها السياسية الداخلية، مضيفا أنها سقطت في قاع البئر وتشجع اميركا ودول اخرى على السقوط فيها".وأضاف أن "الادارة الأمريكية لا تستطيع التمييز بين الصواب والخطأ في هذه المرحلة، كما لم تظهر أقل قدر من العقلانية في المفاوضات النووية. لذلك أطلب من دول الجوار التي لها تاريخ مشترك ومستقبل مشترك مع إيران أن تتحلى باليقظة وأن تقدر بدقة تداعيات أي مشروع أمريكي صهيوني يهدف بوضوح إلى زعزعة الاستقرار والأمن في المنطقة".وأكد قاليباف ان "ايران هي سند آمن وموثوق لجيرانها وهي تولي اهتماما بالغا بالحفاظ على التوازن الأمني في المنطقة ولن تتردد في الوقوف بوجه اي تأمر او السعي وراء زعزعة الامن والاستقرار للمنطقة".