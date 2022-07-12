مجدداً.. روسيا تختبر أقوى صاروخ نووي بعيد المدى

وقال روغوزين في تصريح بهذا الشأن: إن "أقوى صاروخ نووي بعيد المدى في العالم يجري إعداده لاختبارات جديدة وللإنتاج المتسلسل".وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن في 21 حزيران الماضي أن صاروخ "سارمات" سوف يدخل الخدمة في القوات المسلحة الروسية نهاية العام الجاري.وفي وقت سابق، صرح رئيس "روس كوسموس"، بأن مؤسسة الفضاء الروسية بدأت إنتاج صواريخ "سارمات" العابرة للقارات، وسيبدأ إدخالها للخدمة بحلول نهاية العام الجاري.