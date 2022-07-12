لهذا السبب.. نتنياهو يشكر محمد بن سلمان (فيديو)

אם אשוב בשליחותכם להנהיג את מדינת ישראל, אני מתכוון להביא הסכמי שלום מלאים עם ערב הסעודית וגם עם מדינות ערביות נוספות. pic.twitter.com/dq4TErFczR — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) July 11, 2022

وقال نتانياهو: "إذا انتخبت مرة أخرى لقيادة إسرائيل، فإنني أعتزم التوقيع على معاهدة سلام شاملة مع المملكة العربية السعودية والدول العربية الأخرى"، مضيفا أن القيام بذلك "سيقربنا من نهاية الصراع العربي الإسرائيلي".وأضاف، أن "اتفاقات إبراهيم الموقعة خلال فترة ولايته جلبت بالفعل شرق أوسط جديد".كما شكر نتانياهو ولي العهد السعودي، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على ما اسماه "مساهمته في اتفاقيات السلام الأربع التي أبرمناها".