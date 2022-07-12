موسكو تكشف عن سقوط قذيفتين قرب محطة نووية

ولفت روغوف اليوم الثلاثاء، الى إنه "بالنسبة لمحطات الطاقة النووية، فإن مثل هذه الضربات ليست جدية، موضحا أنها تهدف إلى تخويف العاملين".وقال روغوف: "كانت هناك طائرات مسيرة هجومية لإرهابيي زيلينسكي (الرئيس الأوكراني)، أسقطت قذيفتين من عيار 120 ملم. تعرض السقف للتلف، وتضرر الزجاج، ولم تقع إصابات".وأوضح المسؤول أنه "بالنسبة لمحطة الطاقة النووية نفسها، مثل هذا السلاح ليس خطيرا"، مؤكدا ان "حماية محطة الطاقة النووية مصممة لتحمل تحطم طائرة بخزان وقود ممتلئ"، مضيفا أن هذه الضربة كانت موجهة ضد "العاملين.. لإرهاب العاملين".ومحطة زابوروجيه للطاقة النووية هي الأكبر في أوروبا، وتنتج ربع الكهرباء في أوكرانيا، وتبلغ طاقتها حوالي 6 آلاف ميغاواط، وتتكون من ست وحدات طاقة. ومنذ عام 1996، كانت المحطة قسما منفصلا لشركة توليد الطاقة النووية الوطنية "إنيرغو آتوم"، التي تسيطر عليها أوكرانيا. وفي مارس 2022، سيطرت القوات الروسية على المنشأة.