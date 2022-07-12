بعد موجة احتجاجات.. الرئيس السريلانكي يغادر البلاد

وقالت المصادر لوكالة "ا ف ب" إن راجاباكسا وزوجته وحارسه الشخصي كانوا من بين الركاب الأربعة على متن طائرة ا ن-32، مشيرة إلى أن الطائرة توجهت إلى جزر المالديف.واجتاح آلاف المحتجين العاصمة السريلانكية. وبدلا من المسيرة السلمية المخطط لها، اخترق المتظاهرون حواجز الشرطة واستولوا على القصر الرئاسي. وبحسبما ورد تم إجلاء الرئيس جوتابايا راجاباكسا قبل فترة وجيزة من محاصرة المحتجين لمنزله.وتشهد سريلانكا أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عام 1948، والأسبوع الماضي وجه الرئيس السريلانكي غوتابايا راجاباكسا رسالة إلى الرئيس الروسي طلب فيها التعاون بين البلدين في مشتريات النفط.