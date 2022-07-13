Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
بعد موجة احتجاجات.. الرئيس السريلانكي يغادر البلاد
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

تعرف على أشهر 10 محاولات اغتيال زعماء وقادة في ثلاثة قرون

دوليات

2022-07-13 | 02:01
تعرف على أشهر 10 محاولات اغتيال زعماء وقادة في ثلاثة قرون
620 مشاهدة

السومرية نيوز - متابعة
نشر موقع "نيوز ري" الروسي تقريرًا تحدث فيه عن أشهر عمليات الاغتيال في القرون الثلاثة الماضية التي طالت شخصيات رفيعة المستوى آخرها اغتيال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

أبراهام لينكولن: الموت في مقصورة المسرح

قال الموقع، في تقريره، إن الرئيس السادس عشر للولايات المتحدة أبراهام لينكولن كان أول زعيم أمريكي طالته يد الاغتيال في 14 نيسان/ أبريل من سنة 1865 أثناء حضوره مسرحية "ابن عمنا الأمريكي" في مسرح فورد في واشنطن صحبة زوجته.

قُتل لينكولن على يد الممثل المسرحي جون ويلكس بوث، وهو من مؤيدي الجنوبيين وسبق له أن قدم العديد من العروض على خشبة ذلك المسرح وعلى دراية تامة بتفاصيل المبنى ومخرجاته. وفي المشاهد الأخيرة، تسلل العميل الكونفدرالي السري وأطلق النار على الرئيس متفوها بعد ذلك بكلمات باللاتينية من قبيل "هذا هو مصير الطغاة!".

استغرقت رحلة القطار الذي يحمل جثمان السياسي البارز من واشنطن إلى سبرينغفيلد أسبوعين ونصف الأسبوع، وحضر موكب الجنازة الأمريكيون من البيض والسود الذين حررهم من العبودية. وفي السادس والعشرين من نيسان/أبريل، ألقت الشرطة القبض على القاتل وأعدِم.

الإسكندر الثاني: وضع قنبلة على قناة كاترين

تعرّض القيصر ألكسندر الثاني للعديد من محاولات الاغتيال أولها في الرابع من نيسان/ أبريل 1866 نفذها ديمتري كاراكوزوف، الذي كان أول من حاول قتل الإمبراطور الروسي. واُحبِطت عملية الاغتيال الثانية أثناء زيارته لباريس في 25 أيار/ مايو سنة 1867. كما تعرض في سنة 1879 إلى محاولتي اغتيال فاشلتين.

وفي شباط/ فبراير 1880 زرع نارودنايا فوليا قنبلة في قبو قصر الشتاء الذي يمكث فيه ألكسندر الثاني حتى مطلع آذار/ مارس 1881، موعد عودته من ميخائيلوفسكي مانيج إلى قصر الشتاء عبر قناة كاترين. تعقّبت صوفيا بيروفسكايا الموكب وأعطت الإشارة إلى شركائها بإلقاء القنبلة الأولى التي لم تثبط عزم ألكسندر الثاني على تفقد الموكب. وأثناء تفقد الموكب، ألقى إغناتيوس غرينيفيتسكي قنبلة ثانية تحت أقدام القيصر أردته قتيلا.

نيكولاس الثاني: سيف ضالع ياباني للضيوف

ادعى الكونت ويت أن نيكولاي ألكساندروفيتش الملقب بنيكولاس الثاني يكن مشاعر معادية لليابان عقب تعرضه لحادثة في 29 نيسان/ أبريل 1891 تمثلت في مهاجمته بسيف من قبل شرطي يدعى تسودا سانزو في مدينة أوتسو أثناء قيامه برحلة على متن قارب في بحيرة بيوا بصحبة أمراء يونانيين ويابانيين. وتعبيرا على ندمهم، أغلق اليابانيون البورصة ومسرح طوكيو كابوكي. وبعد مرور ستة أيام على الحادثة غادر نيكولاي ألكساندروفيتش إلى فلاديفوستوك بينما حُكم على سانزو بالسجن مدى الحياة، لكنه فارق الحياة بعد بضعة أشهر في السجن في جزيرة هوكايدو.

لينين: فاني الضريرة والرصاصة المسمومة

في 30 آب/ أغسطس سنة 1918، نُفذت أشهر محاولة اغتيال استهدفت فلاديمير لينين من قبل فاني كابلان، وهي شابة ضريرة تبلغ من العمر 28 عامًا. في صباح ذلك اليوم، تلقى لينين رسالة مفادها أن رئيس هيئة الطوارئ الروسية لمكافحة الثورة المضادة والتخريب في بتروغراد موسى أوريتسكي لقي حتفه في العاصمة، ما دفعه إلى التوجه إلى مصنع ميخلسون موسكو دون حماية. وقد أصابت رصاصات كابلان ذراع وعنق لينين. وقد توصلت التحقيقات إلى أن فاني شاركت في محاولة اغتيال الحاكم العام كييف فلاديمير سوخوملينوف في 1906.

في اليوم الرابع من محاولة الاغتيال، قُتلت فاني رميا بالرصاص بناء على تعليمات شفاهية أصدرها رئيس اللجنة التنفيذية المركزية لعموم روسيا، ياكوف سفيردلوف. بعد محاولة الاغتيال ادعى البعض، بما في ذلك المؤرخ الأمريكي ريتشارد بايبس، أن الرصاصة التي اخترقت جسد لينين مسمومة. وفي 25 أيلول/ سبتمبر تعافى لينين تماما وغادر إلى مقر إقامته في غوركي ليستأنف نشاطه في 14 تشرين الأول/ أكتوبر من نفس السنة.

هتلر: فشل عملية "فالكيري"

تجاوز عدد محاولات اغتيال أدولف هتلر الأربعين أشهرها عملية فالكيري التي نفذها كبار ضباط الفيرماخت برئاسة رئيس أركان قوات الاحتياط البرية للرايخ، كلاوس فون شتاوفنبرغ، البالغ من العمر 36 عاما آنذاك، الذي حاول إنهاء حياة الفوهرر ثلاث مرات، الأولى في كانون الأول/ ديسمبر 1943 بعد اصطحابه قنبلة في حقيبته إلى "وكر الذئب" مقر هتلر؛ والثانية في حزيران/ يونيو 1944 في مقر إقامته في البرغهوف؛ والثالثة في 20 تموز/ يوليو 1944 في "وكر الذئب".

من أجل إنجاح خطته، طالب شتاوفنبرغ بالجلوس بالقرب من هتلر مدعيًا أنه يعاني مشاكل في السمع. بعد وضعه الحقيبة التي تحتوي على القنابل على بعد مترين فقط من كرسي هتلر، غادر شتاوفنبرغ غرفة الاجتماع دون أن يتفطن إلى تفعيله عبوة ناسفة واحدة فقط مما قلل من قوة الانفجار. بفضل ذلك، نجا هتلر من الموت وأمر بإعدام جميع المشاركين في العملية.

غاندي: ضحية براهمين

توفي المهاتما غاندي في 30 كانون الثاني/ يناير 1948 بعد تعرضه لإطلاق نار أمام منزله من طرف ناثورام فيناياك غودسي، وهو محامي الجناح الأيمن للمواطنية الهندوسية.

كينيدي: إطلاق النار على الليموزين ونظريات المؤامرة

اغتيل الرئيس الأمريكي جون كينيدي سنة 1963 من طرف لي هارفي أوزوالد. في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 1963 استقل كينيدي صحبة زوجته سيارة الليموزين الرئاسية مع حاكم تكساس جون كونيلي وزوجته نيللي. وفي حدود منتصف النهار، توجه الموكب إلى مستودع الكتب المدرسية عند تقاطع شارع هيوستن وشارع إيلم. ومن الطابق السادس من مخزن الكتب، أطلق قناص عدة رصاصات اخترقت إحداها رأس كينيدي وأنهت حياته.

وبعد إلقاء القبض عليه، نفى أوزوالد التهم المنسوبة إليه. وبعد يومين من نقله من قسم الشرطة إلى سجن المقاطعة، قُتل أوزوالد البالغ من العمر 24 عامًا آنذاك على يد مالك ملهى ليلي يدعى جاك روبي. بالنظر لعدم حضور أوزوالد المحاكمة ورغم إثبات رئيس القضاة في المحكمة العليا للولايات المتحدة إيرل وارين تورط أوزوالد في الجريمة، لا يزال 70 بالمئة من الأمريكيين يشككون في الرواية الرسمية لاغتيال كينيدي.

بالمه: هل القاتل مصمم غرافيك؟

رغم مرور 35 سنة على اغتيال رئيس الوزراء السويدي أولوف بالمه في شارع سفيفيجن في وسط ستوكهولم، لم يتوصل السويديون إلى الجاني الرئيسي. مساء 28 شباط/ فبراير 1968 قرر الاشتراكي الديموقراطي البالغ من العمر 59 عامًا الذهاب إلى السينما صحبة زوجته. أتاحت رغبة بالمه في التجول بمفرده مع زوجته في شوارع المدينة الفرصة لمجهول لإطلاق النار على الزوجين من مسافة قريبة.

أثناء التحقيقات، وقع استجواب عشرة آلاف شخص اعترف 134 منهم بالجريمة. في البداية، أدين كريستر بيترسون بعد توجيه زوجة بالمه، التي نجت من الموت بأعجوبة، أصابع الاتهام إليه. وفي 2020 توصل مكتب المدعي العام السويدي إلى جان جديد، وهو مصمم غرافيك يدعى ستيغ إنجستروم، استجوب كشاهد قدم الإسعافات الأولية للجرحى، غير أن شهادته تخللها بعض التناقضات. بعد انتحاره، أقفلت القضية وبات من المستحيل التوصل إلى الجاني الرئيسي.

السادات: مؤامرة في ساحة الطابور

في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر 1981، طالت أيادي الاغتيال الرئيس المصري أنور السادات، وزعمت الجهات المنفذة للعملية أن الاغتيال تم ردا على عقد مفاوضات سلام مع إسرائيل بعد الهزيمة التي تكبدتها في حرب يوم الغفران سنة 1973. ورغم سجن السادات العناصر التي تشكل خطرا على حياته آنذاك بعد علمه بالمخطط الذي يحاك ضده، إلا أنه لم ينجح في إحباط ما خطط له.

مويس: مأساة هايتي

قُتل رئيس جمهورية هايتي، جوفينيل مويس في السابع من تموز/ يوليو من العام الماضي على يد مجموعة من قطاع الطرق المسلحين الذين نجحوا في دخول مخدعه الخاص في بيتيونفيل تحت جنح الظلام.
» تابع السومرية على تليغرام، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
07:19 | 2022-07-13 07:19
06:56 | 2022-07-13 06:56
06:26 | 2022-07-13 06:26
المزيد
اعلان
نعم
نعم
كلا
كلا
لا أدري
لا أدري
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.