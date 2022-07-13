إيران: نسعى لزيادة قيمة التبادل التجاري مع دول الجوار إلى 200 مليار دولار

وقال رئيس مجلس الشورى الإسلامي، محمد باقر قاليباف، إن "إيران تتطلع لزيادة قيمة التجارة مع دول الجوار وبلوغها 200 مليار دولار"، مؤكدا ان "زيادة التبادل التجاري مع دول المنطقة والجيران تأتي ضمن اولويات الحكومة ومجلس الشورى الاسلامي".واكد قاليباف، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا"، أن "مجلس الشوري الإسلامي والحكومة يوكدان على زيادة التبادلات التجارية مع دول المنطقة ودول الجوار كأولوية في سياستهما الخارجية".وأشار إلى "دور القطاع الخاص في المجال الاقتصادي"، داعياً الى "تسهيل عمل الناشطين في هذا القطاع وتوفير ظروف مناسبة لهم".وتابع، ان "قدرات ايران العالية في مجال الهندسة والخدمات القائمة على المعرفة تفسح المجال امامها للحصول على حصة أكبر في هذه المجالات في أوزبكستان".