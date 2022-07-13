طهران تكشف نتائج مفاوضاتها مع الرياض بوساطة بغداد

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيراني، ناصر كنعاني، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، قائلا: "نتائج المفاوضات مع السعودية بوساطة بغداد وجهودها، كانت ايجابية و تبعث على الأمل".وأضاف كنعاني: "التأخير الحاصل في استئناف المفاوضات هو لتحقيق خطوات واضحة و تقدم واضح في الجولة القادمة، وسوف نشهد تطورات إيجابية في الجولة القادمة".وقال كنعاني: "نرفض حصول أي اتفاق أو مساومة بين هيئة الحج الإيرانية والطرف السعودي بخصوص شهداء فاجعة منى، ونتابع القضايا الحقوقية المرتبطة بهذا الملف مع الطرف السعودي، ونهتم بهذه القضية في محادثاتنا مع السعودية.. والعلاقات الحالية مع السعودية لم تسمح بمتابعة الموضوع بصورة مناسبة، لكن مع تحسن العلاقات سوف نتابع الموضوع بصورة أفضل ونعمل على استيفاء حقوق عوائل الضحايا".