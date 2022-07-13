جونسون يقدم طلبا بحجب الثقة عن حكومته

وذكرت وسائل إعلام بريطانية، إن "بوريس جونسون قدم طلبا بحجب الثقة عن حكومته".ويوم الاثنين الماضي، أكد جونسون، إنه مصمم على الوفاء بتفويض حزبه المحافظ لعام 2019 في الأسابيع القليلة الأخيرة له كزعيم للحزب، وإنه يرفض دعم أي منافس على القيادة.وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الخميس الماضي، استقالته من منصبه وتخليه عن زعامة حزب المحافظين.وجاءت استقالة جونسون، بعد سلسلة استقالات لوزراء ومسؤولين في حكومته ودعوات له بالتنحي عن منصبه.