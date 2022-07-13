ايران.. القبض على "شبكة ارهابية" تتمركز في كردستان العراق

وقالت "إرنا" أن "الشبكة كانت على صلة بجماعات انفصالية تتمركز في كردستان العراق، وألقي القبض عليها أثناء محاولتها دخول الأراضي الإيرانية".واضافت أن "قوات الأمن الإيرانية ألقت القبض على جميع عناصر هذه المجموعة المكونة من 10 أشخاص".واوضحت "إرنا" أن "الشبكة كانت تنوي القيام بعمليات تخريب وتفجيرات والهجوم على المراكز والمرافق الحيوية والاقتصادية في البلاد، وكذلك إنشاء حواجز طرق وابتزاز المواطنين، بمن فيهم رجال أعمال محليون".