موسكو وطهران تبرمان اتفاقاً يخص الطاقة الذرية

وعقد نيكولاي سباسكي، نائب المدير العام لشركة "روساتوم" للشؤون الدولية، أمس الثلاثاء، مشاورات عمل مفصلة في طهران مع نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، وعقد اجتماعا مع نائب الرئيس الإيراني، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي.وجاء في بيان "روساتوم" الصحفي أنه "تمت مناقشة كافة القضايا الرئيسية في جدول الأعمال الحالي والمستقبلي للتعاون الروسي الإيراني في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية. واتفق الطرفان على تكثيف الحوار للوصول إلى حلول محددة".