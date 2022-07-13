نصر الله يحذر من استخراج النفط في "حقل كاريش"

وقال نصر الله في خطاب تلفزيوني في الذكرى الـ16 لحرب تموز 2006: "أرسلنا مسيّرات يمكن ضربها لإحداث النار وإطلاق الصواريخ ولإعلام الموجودين في المنطقة هناك أنهم في منطقة متنازع عليها".وأضاف: "نحن قادرون على إرسال عدد كبير من المسيّرات مسلحة وغير مسلحة وبأحجام مختلفة"، مشيرا إلى أن حزب الله كان جاهزا للرد الإسرائيلي.وتابع: "رسالة المسيّرات تقول "إننا جاهزون" وسنتدرج بخطواتنا وما يتطلبه الموقف سنقدم عليه بالوقت المناسب والحجم المناسب.. والرسالة وصلت".وأردف قوله: "أقول للعدو والصديق إننا لا نمارس حربا نفسية فنحن جديون وهذا الطريق هو الطريق الوحيد لإنقاذ الدولة فإذا أكملنا على هذا الشكل فنحن ذاهبون إلى ما هو أسوأ من الحرب".وأضاف: "إذا سمحتم للشركات باستخراج النفط فسنقلب الطاولة على العالم كله، وإن كان الخيار أن يجوع اللبنانيون فخيار التهديد بالحرب والذهاب إلى الحرب أشرف بكثير".وتابع: "أقول للعدو في هذه الليلة "ما تحسب غلط" وللأمريكيين "ما تخدعوا اللبنانيين" فرسالة المسيّرات هي البداية".وذكر بمعادلة "حيفا وما بعد حيفا" التي أطلقها في تموز 2006، قائلا: "المعادلة الجديدة هي "كاريش وما بعد كاريش وما بعد بعد كاريش" ولدينا كل الإحداثيات عن كل الحقول على طول فلسطين المحتلة والمعادلة لدي أكبر بكثير من كاريش مقابل قانا".