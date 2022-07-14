بايدن: موقفي بشأن قضية خاشقجي كان واضحا

وقال بايدن ، عند سؤاله عما إذا كان سيناقش قضية خاشقجي مع القيادة السعودية: "وجهة نظري حول خاشقجي كانت إيجابية وواضحة بشكل مطلق، ولم أقف صامتا يومًا حيال السؤال عن حقوق الإنسان".وأضاف: "دائما ما أناقش حقوق الإنسان لكن موقفي من خاشقجي كان واضحًا جدًا، إذا لم يفهم أحد ذلك في السعودية، أو في أي مكان آخر، فهو لم يكن موجودًا لفترة طويلة".وقال بايدن إن سبب ذهابه إلى السعودية "أكثر شمولًا"، وإنه يقوم بهذه الزيارة لتحقيق المصالح الأمريكية، ونوه إلى أنه سيلتقي عددًا من قادة دول الشرق الأوسط، ومجلس التعاون الخليجي أثناء وجوده في السعودية.