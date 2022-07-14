ايران تحذر امريكا واسرائيل من "رد قاس ومؤسف"

وذكرت وكالة أنباء "إرنا" الرسمية أن "رئيسي ألقى باللوم على واشنطن وحلفائها الإقليميين في زعزعة استقرار المنطقة".وقال "أي خطأ يرتكبه الأمريكيون وحلفاؤهم في المنطقة والعالم سيقابل برد قاس ومؤسف".وأضاف رئيسي أن إسرائيل "لا يمكن أن تقيم علاقات طبيعية في المنطقة على الإطلاق".وجاء تحذير الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي فيما يزور الرئيس الأمريكي جو بايدن اسرائيل، حيث ناقش المخاوف بشأن برنامج إيران النووي سريع التقدم مع القادة الإسرائيليين.وأحد أهداف بايدن من زيارة الشرق الأوسط هو تعزيز تحالف إسرائيل الأمني مع دول الخليج العربية، المبني على ضرورة مواجهة التهديد المشترك من إيران.