خطيبة خاشقجي تنتقد موقف بايدن من قضية مقتل خطيبها

نقلت وكالة "أسوشيتد برس" في اسطنبول جنكيز قولها: إن "على بايدن الضغط على الرياض لتضمين حقوق الإنسان في جدول أعماله".كما طالبت بايدن "بالحصول على مزيد من الإجابات من السلطات السعودية حول ما حدث لرفات خاشقجي".وقالت جنكيز عن قرار بايدن بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع السعودية الآن "إنه تراجع كبير للغاية.. إنه أمر مفجع ومحبط.. وسيفقد بايدن سلطته الأخلاقية بتغليبه النفط والمنفعة على المبادئ والقيم".وأعربت جنكيز عن "خيبة أملها العميقة ازاء موقف بايدن".واوضحت: "أحد وعود بايدن كان مختلفا.. لقد كان أملا كبير بالنسبة لي أن اعتقد، مرة أخرى، أن بايدن سيفعل شيئا من أجلي ومن أجل جمال، بدلا من أن يفعل الشيء نفسه الذي قام به من سبقوه في المنصب وأن يحتضن الطغاة في المنطقة.. إنه أمر محبط للغاية بالنسبة لي".وتابعت جنكيز:"عليه أن يسأل عما حدث لجثمانه؟ أين جثمانه؟، وأضافت "لم نتلق أي إجابة.. الناس بحاجة إلى معرفة الحقيقة في هذه الحالة.. ولا يمكننا أن ننسى.. لا يمكننا أن ننسى ما حدث لجمال".ورفض بايدن، اليوم، الالتزام بالتطرق إلى مقتل خاشقجي عندما يلتقى ولي العهد السعودي.وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد: "أتحدث دائما عن حقوق الإنسان، لكن موقفي من خاشقجي كان واضحا للغاية، إذا لم يدرك أي شخص ذلك، سواء في السعودية أو في أي مكان آخر، فمعنى هذا أنه لم يفهم موقفي".