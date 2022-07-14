اسرائيل تعلن موافقة أمريكا لتوجيه ضربة عسكرية ضد إيران

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق في تصريحات للصحفيين بعد اجتماع مع الرئيس الأمريكي في القدس إنه "أبلغ بايدن أن العقوبات الاقتصادية غير كافية، وأن هناك حاجة لخيار جاد بتوجيه ضربة عسكرية".وأضاف أنه "أبلغ الرئيس الأمريكي كذلك أنه بدون خيار عسكري جاد لا يمكن إيقاف إيران".وتابع نتنياهو : "إذا لم ترتدع يجب أن تُنفذ العملية العسكرية هذه، هذا موقفي، وآمل أن يكون الموقف الأمريكي كذلك أيضا".وكشف عن موقف الرئيس الأمريكي: "قال إنه يوافق على هذه الكلمات، وكنت سعيدًا بسماع ذلك، بكل الأحوال هذا ما سأفعله عندما أعود رئيسًا للوزراء".وظهر استعداد بايدن لدراسة تنفيذ عملية عسكرية ضد إيران خلال مقابلة مع القناة 13 الإسرائيلية يوم الأربعاء الماضي، حيث سئل بشأن إذا كان حديثه عن الالتزام بالتأكد من عدم حصول إيران على سلاح نووي يعني توجيه ضربة عسكرية لها، أجاب الرئيس الأمريكي: "إذا كان هذا الخيار الأخير، نعم".