إيران ترد على بايدن: "تذكروا عندما بلل جنودكم سراويلهم عند احتجازهم"

وقال العميد أبو الفضل شكارجي: "يعرف الأمريكيون والصهاينة جيدا أنهم سيدفعون ثمن استخدامهم عبارة اللجوء إلى القوة" ضد إيران، معتبرا أن "استخدام عبارة "اللجوء إلى القوة" من قبل رئيس الولايات المتحدة الفاشل ورئيس الوزراء العاجز للكيان الصهيوني المزيف يأتي في إطار الحرب النفسية وقد تكون بسبب توهماتهم أو حالة نعاس وهذه الحالات ليست جديدة عليهم".وأضاف: "نحذرهم ليراجعوا من جديد الأحداث السابقة، ابتداء من تسخير وكر التجسس الأمريكي في طهران ودفن الجنود الأمريكيين في عاصفة صحراء طبس، هزيمة الأمريكيين القاطعة في الحرب المفروضة علينا لثماني سنوات، هروب القوات المحتلة الأمريكية من أفغانستان، تدمير قاعدة عين الأسد، الاستيلاء على أكثر المسيرات الاستخباراتية الأمريكية تطورا في الخليج الفارسي، الفشل المخزي لمشروعهم في تجييش داعش وهجومه على العراق وسوريا، هزيمة واشنطن وحلفائها المذلة أمام جماعة أنصار الله اليمنية، تبول الجنود الأمريكان في سراويلهم عند احتجازهم في الخليج الفارسي وغيرها من المواقف".