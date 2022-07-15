بوتين يقيل مدير وكالة الفضاء الروسية

وقال بوتين بموجب المرسوم الرئاسي انه "تم تعيين وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف في منصب نائب رئيس الحكومة الروسية".



واضاف انه "تم أعفاء دميتري روغوزين من منصبه مديرا لمؤسسة "روس كوسموس" الروسية وعين محله لقيادة مؤسسة الفضاء الروسية يوري بوريسوف، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الوزراء".

وفي مرسوم آخر، أجرى بوتين تغييرات على هيكل الحكومة الروسية، إذ قلص عدد نواب رئيس الوزراء الروسي إلى 10 بعد أن كانوا 11 نائبا.

وفيما يلي التغيرات التي جرت اليوم:

- تعين دينيس مانتوروف (وزير الصناعة والتجارة الروسي) في منصب نائب رئيس الحكومة الروسية.

- سيجمع مانتوروف في منصبه الجديد بين مهامه كوزير للصناعة والتجارة ونائب رئيس الحكومة.

- إقالة يوري بوريسوف من منصب نائب رئيس الوزراء الروسي وتعيينه رئيسا لمؤسسة "روس كوسموس".

- إقالة دميتري روغوزين من منصبه مديرا لمؤسسة "روس كوسموس".