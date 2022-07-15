بايدن يصل السعودية قادما من تل ابيب

وبثت وسائل إعلام سعودية لقطات للحظة هبوط طائرة بايدن في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمدينة جدة.وكان بايدن قد غادر إسرائيل في وقت سابق على متن الطائرة الرئاسية الأمريكية في رحلة جوية، هي الأولى بين اسرائيل والمملكة الخليجية.ولم يسبق لأي رئيس أمريكي أن توجه جوا مباشرة من إسرائيل إلى السعودية، لكن الزيارة تأتي وسط مؤشرات على انفتاح بين الدولتين اللتين لا ترتبطان بعلاقات دبلوماسية.