مسؤول أمريكي: بايدن يدعم التطبيع بين السعودية وإسرائيل

وقال المسؤول وفقاً لرويترز: إن "بايدن سيعلن عن تمويل بقيمة مليار دولار للأمن الغذائي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما سيبحث القدرات الصاروخية والدفاعية المتكاملة خلال قمته مع زعماء عرب".وأضاف، "نأمل أن تصدر منظمة أوبك إعلانا في الأسابيع المقبلة عن زيادة إنتاج النفط".وأشار إلى أن "تطبيع علاقات إسرائيل مع الدول العربية مسار منفصل عن حل الدولتين"، لافتا إلى أن "بايدن سيبحث في جدة تكامل القدرات الصاروخية والدفاعية بين دول الشرق الأوسط".