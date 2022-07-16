بايدن يرد على سؤال لزوجة خاشقجي.. بماذا وصف السعوديين؟ (فيديو)

وقال أحد الصحفيين لبايدن خلال المؤتمر الصحفي للأخير في العاصمة السعودية جدة، لقد سمعنا للتو زوجة جمال خاشقجي تقول: "بعد هذه الزيارة فأن دماء الضحية التالية لمحمد بن سلمان ستكون في يديك".. ماذا تقول لها؟.ورد بايدن على الصحفي بالقول: "انا اسف لأنها شعرت بهذا، لقد كنت صريحا في ذلك الوقت وصريحا اليوم، لم احضر إلى هنا للقاء ولي العهد، بل جئت هنا للقاء دول مجلس التعاون الخليجي وتسع دول للتعامل مع أمن واحتياجات العالم الآخر وخاصة الولايات المتحدة وعدم ترك فراغ هنا وهو ما كان يحدث كما حدث في اجزاء أخرى من العالم".ووجه الصحفي سؤالا آخر إلى بايدن مفاده، "هل ندمت لأنك وصفت السعوديين بالمنبوذين؟، ليرد بايدن، "لم اندم على اي شيء قلته، ما حدث لخاشقجي كان فضيعا".