خطيبة خاشقجي تعلق على مصافحة "القبضة" بين بايدن ومحمد بن سلمان

السومرية نيوز – متابعة

علقت الباحثة التركية خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، على مصافحة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بالقبضة.



وعلى حسابها في "تويتر"، نشرت خديجة صورة مركبة، تظهر صورة مصافحة بايدن والأمير محمد بن سلمان، منشورة على حساب خاشقجي في "تويتر"، مع تعليق: "مرحبا (بايدن) هل هذه هي المسؤولية التي تعهدت بها عن قتلي؟ دماء ضحية محمد بن سلمان بيديك".

وعلقت خديجة جنكيز على الصورة المركبة بالقول: "ما سيغرده (يكتبه في تويتر) جمال خاشقجي اليوم".

وكان بايدن قد رد على ما قالته خديجة جنكيز، بأن "دماء الضحية التالية لمحمد بن سلمان ستكون في يدي بايدن"، حيث قال: "أنا آسف لأنها شعرت بهذا، لقد كنت صريحًا اليوم".

What Jamal Khashoggi would tweet today: pic.twitter.com/Gv4Up7TLgd — Hatice Cengiz / خديجة (@mercan_resifi) July 15, 2022

وفي تغريدة منفصلة، كتبت: "تفاجأت اليوم من التغريدات التي كتبها بعض الكتاب العرب حول زيارة بايدن للمملكة. ماذا يعني بالنسبة لهم الثناء لولي العهد السعودي، ومحاولة إعلانه المنقذ من ضلال..! أعلم أنكم لستم أحرارا في الانتقاد، لكن اتركوا بعضًا من الاحترام لأنفسكم، سوف تحتاجونه فيما بعد..!".

تفاجأت اليوم من التغريدات التي كتبها بعض الكتاب العرب حول زيارة #بايدن للمملكة. ماذا يعني بالنسبة لهم الثناء لولي العهد السعودي و محاولة اعلانه المنقذ من ضلال ..! أعلم أنكم لستم حرا في الانتقاد لكن اتركوا بعض من الاحترام لانفسكم سوف تحتاجون فيما بعد..! — Hatice Cengiz / خديجة (@mercan_resifi) July 16, 2022

يذكر أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي قتل داخل القنصلية السعودية في اسطنبول في أكتوبر عام 2018، وأشارت الاستخبارات الأمريكية إلى أن الأمير محمد بن سلمان كانت له علاقة بقتل الصحفي. في ما قالت السعودية إنه "عملية مارقة"، ونفت إعطاء القيادة السعودية أي أوامر بقتل الصحفي.