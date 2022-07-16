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جولة الرئيس الأمريكي تثير التكهنات.. بماذا اختلف استقبال السعوديين لبايدن عن ترامب؟

دوليات

2022-07-16 | 06:53
جولة الرئيس الأمريكي تثير التكهنات.. بماذا اختلف استقبال السعوديين لبايدن عن ترامب؟
1,786 مشاهدة

بدأ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، زيارته للملكة العربية السعودية، في جولة تاريخية أثير حولها العديد من التكهنات حول مستقبل العلاقات بين دول المنطقة، ونهجها المستقبلي في التعامل مع القضايا الإقليمية.

ووصل الرئيس الأمريكي أمس الجمعة إلى جدة في محطته الأخيرة لجولته بالمنطقة، بعد رحلة مباشرة من فلسطين إلى جدة، التقى خلالها مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وينصب اهتمام العالم لهذه الزيارة االتي اجتمع خلالها قادة دول الخليج العربي مع الرئيس الأمريكي لمناقشة عدد من القضايا الإقليمية على رأسها نهج التعامل مع الملف الإيراني.

استقبال بروتوكولي

حظى بايدن باستقبال بروتوكولي منذ أن حطت قدمه المملكة العربية السعودية، وهو ما يختلف كثيرا مع الاهتمام الواضح الذي حظي به الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خلال زيارته للملكة في 2017.

واستقبل الرئيس الأمريكي الحالي في مطار جدة، أمير منطقة جدة، خالد الفيصل.

وكانت طائرة الرئيس الأمريكي قد حطت في مطار الملك خالد عند الساعة 09,50 بالتوقيت المحلي, ونزل ترامب سلم الطائرة برفقة زوجته ميلانيا.

وكان في استقباله عند باب الطائرة الملك سلمان بن عبد العزيز الذي سار معه وإلى جانبهما ميلانيا وعدد من المسؤولين السعوديين على السجادة الحمراء. وترافق ترامب أيضا ابنته الكبرى إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر.

مصافحة بقبضة اليد

وأشار عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى الحفاوة التي حظي بها ترامب في السعودية، من باب الطائرة إلى مقر إقامته في قصر اليمامة الملكي، مقارنة بالاستقبال البرتوكولي لجوزيف بايدن.

وأغرقت سلطات الرياض شوارع العاصمة بصفوف طويلة من الأعلام السعودية والأمريكية، وباللوحات الضخمة التي جمعت صورتي العاهل السعودي الملك سلمان وترامب وإلى جانبهما شعار الزيارة "العزم يجمعنا".

وأطلقت المدافع نيرانها وقامت الطائرات بطلعات جوية احتفاء بالرئيس الأمريكي.

وفي قصر اليمامة الملكي، استُقبل ترامب وزوجته ميلانيا وباقي أفراد الوفد على وقع النشيدين السعودي والأمريكي. وغصت القاعة الفخمة بقصر اليمامة بالشخصيات. وفيها قلّد الملك سلمان قلادة الملك عبد العزيز التي تعد أهم الأوسمة في المملكة السعودية، إلى ترامب.

من جهته، اهتم ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، باستقبال الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن في قصر السلام بجدة، قبل أن يلتقي الملك سلمان، ولكن المصافحة بقبضة اليد أثارت التساؤول.


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