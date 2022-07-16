بمشاركة العراق.. انطلاق قمة جدة للأمن والتنمية – عاجل

السومرية نيوز – بغداد

أنطلقت، اليوم السبت، قمة جدة للأمن والتنمية في السعودية بمشاركة كل من العراق والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان، إضافة إلى مصر والأردن والامارات، إلى جانب الولايات المتحدة.



واكتمل وصول القادة والوفود الخليجية والعربية، اليوم السبت، إلى مدينة جدة السعودية، للمشاركة في القمة العربية الأمريكية "قمة جدة للأمن والتنمية"، التي انطلقت قبل قليل.

ووصل وفود وقادة كل من العراق والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان، إضافة إلى مصر والأردن والامارات، إلى جانب الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى مدينة جدة السعودية.

ومن المتوقع أن تبحث القمة ملفات رئيسية كالقضية الفلسطينية والحرب في اليمن ومنظومة الأمن الإقليمي، والعلاقات مع إيران وبرنامجها النووي، وملفات التعاون الاقتصادي المشترك في المنطقة.