بايدن في قمة جدة: إيران تقوم بزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط

السومرية نيوز – متابعة

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، ان إيران تقوم بزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، فيما قال اننا نأمل في إنجاح ربط شبكة كهرباء العراق بدول الخليج العربي.



وذكر بايدن خلال كلمة له في قمة جدة للأمن والتنمية ان "جهود بذلت من أجل توقيع الربط الكهربائي بين العراق والسعودية والخليج ونأمل في إنجاح ربط شبكة كهرباء العراق بدول الخليج العربي".

واضاف، "عازمون على القضاء على مصادر الإرهاب وإيران تقوم بزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط"، مبينا، "لدينا رؤية واضحة حول ما ينبغي القيام به في الشرق الأوسط ونريد أن ندعم شركائنا بتعزيز التحالف لحل جميع المشاكل وسندعم الشراكة مع الدول التي تلتزم بمبادئ النظام العالمي".

وتابع، "سوف يكون هناك أعضاء جدد في التعاون بين دول المنطقة بما فيها "إسرائيل"، مشيرا الى ان "الولايات المتحدة ستظل شريكا عاملا ونشطا في المنطقة ونواصل جهودنا الدبلوماسية للضغط على البرنامج النووي الإيراني ونحرص على ألا تحصل طهران على سلاح نووي".

وذكر، "لن نسمح لأي بلد بأن يسيطر على آخر بالطرق العسكرية في المنطقة ونرفض استخدام القوة القاهرة في تغيير الحدود"، موضحا، "ملتزمون بأن يكون هناك حرية الحركة والملاحة في المنطقة".

وأكمل الرئيس الامريكي، "نجمع مليارات الدولارات لتخفيف الأزمات الغذائية في المنطقة واتفقنا على زيادة إنتاج الطاقة في الشهور القادمة"، مردفا، "سيكون هناك اتفاقات تجارة حرة واستثمارات سعودية في الأردن وغيرها".

واختتم بالقول، ان "الولايات المتحدة استثمرت في بناء مستقبل أفضل في المنطقة بمساهمتكم جميعا".

أنطلقت، اليوم السبت، قمة جدة للأمن والتنمية في السعودية بمشاركة كل من العراق والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان، إضافة إلى مصر والأردن والامارات، إلى جانب الولايات المتحدة.