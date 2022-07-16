ملك البحرين: يجب جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل

وذكر آل خليفة خلال كلمته في افتتاح قمة جدة للأمن والتنمية المنعقدة في السعودية، إن "الشرق الأوسط يعاني من ظروف سياسية وأمنية صعبة".وأضاف أنه "يجب جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل"، مستدركا "ندعم الجهود الرامية لاستقرار أسعار الطاقة".وأنطلقت، اليوم السبت، قمة جدة للأمن والتنمية في السعودية بمشاركة كل من العراق والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان، إضافة إلى مصر والأردن والامارات، إلى جانب الولايات المتحدة.