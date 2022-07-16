بينهم مسؤولون.. ايران تفرض عقوبات على عشرات الامريكيين

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن "مسؤولين آخرين أدرجتهم وزارة الخارجية الإيرانية على القائمة السوداء للتعبير عن دعمهم لجماعة "مجاهدي خلق" المعارضة في المنفى، من بينهم رودي جولياني محامي الرئيس السابق دونالد ترامب ومستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض جون بولتون".وسمحت العقوبات، التي صدرت ضد عشرات الأمريكيين في الماضي لأسباب مختلفة، بمصادرة أي أصول يملكونها في إيران، لكن الغياب الواضح لمثل هذه الأصول يعني أن الخطوات ستكون رمزية إلى حد كبير.وهناك تقارير عن مشاركة جولياني وبومبيو وبولتون في فعاليات منظمة "مجاهدي خلق" وتعبيرهم عن دعمهم للجماعة.وفي شهر كانون الثاني الماضي، فرضت إيران عقوبات على 51 أمريكيا، وأدرجت 24 أمريكيا آخرين في القائمة السوداء في شهر نيسان الماضي، في تحركاتها الأخيرة ردا على العقوبات.وبدأت المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بهدف إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 في شهر تشرين الثاني من العام الماضي في فيينا واستمرت في قطر في شهر حزيران الماضي، لكن المفاوضات تتعثر منذ شهور.