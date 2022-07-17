فيضانات تضرب الصين وتوقع قتلى

وقال التلفزيون الصيني إنه "حتى الساعة السابعة (بالتوقيت المحلي) صباح اليوم الأحد، لقي ستة أشخاص حتفهم نتيجة الفيضانات وفقد 12 آخرون".وفي يومي الجمعة والسبت، هطلت أمطار غزيرة في شمال سيتشوان، مما أدى إلى حدوث فيضانات طالت 22.3 ألف شخص في 13 قرية. وفي بعض المناطق تعرضت خطوط الكهرباء لأضرار جسيمة وتعطلت المواصلات على الطرق، فيما تستمر عمليات البحث والإنقاذ.