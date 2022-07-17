طهران: أمريكا تحاول خلق الأزمات في المنطقة بـ "التخويف" من إيران

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، إن "المزاعم والاتهامات التي كالها الرئيس الاميركي جو بايدن خلال جولته الشرق اوسطية ومنها تصريحاته في قمة جدة مرفوضة ولا اساس لها، وان هذه المزاعم الفارغة تأتي في سياق استمرار السياسة الاميركية لخلق الفتن وبث التوتر في المنطقة".وأشار الى أن "اميركا أول دولة استخدمت القنبلة النووية، واستمرت في التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وقامت بالاحتلال والعدوان العسكري، وبيع السلاح بالجملة والترويج للعسكرة في المنطقة"، مضيفاً أن "اميركا تلجأ مجددا الى سياستها الفاشلة في التخويف من ايران لخلق التوتر وافتعال الأزمات في المنطقة".ولفت إلى أن "الادارة الاميركية هي الشريكة الرئيسية في استمرار احتلال ارض فلسطين والأقصى الشريف وكذلك الجرائم اليومية التي يرتكبها هذا الكيان بحق الفلسطينيين والتمييز العنصري والانتهاك الممنهج لحقوق الانسان تجاه الشعب الفلسطيني المقاوم والمظلوم".وتابع، أن "التهم الاميركية الكاذبة تجاه البرنامج النووي السلمي الايراني وقيام اميركا بغض الطرف عن الخداع الصهيوني المستمر لعقود ككيان غير منضم لمعاهدة حظر الانتشار النووي ويمتلك اكبر ترسانة للسلاح النووي في المنطقة، لهو دليل واضح على انتهاج الادارة الاميركية سياسة التزييف والنفاق".وأكمل: "من المتوقع من دول المنطقة ان تستجيب للدعوات الايرانية للحوار والتعاون الاقليمي واتخاذ خطوات بناءة من اجل ارساء الامن الجماعي والسلام والاستقرار والتنمية المشتركة".