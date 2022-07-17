بقوة 4.3 درجة.. هزة أرضية تضرب غربي تركيا

ضربت هزة أرضية بقوة 4.3 درجة منطقة سوما في ولاية مانيسا غربي تركيا.



وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، في بيان اليوم الأحد، أن الهزة الأرضية وقعت الساعة 14.55 (غرينتش +3).



وأضاف البيان أن الهزة وقعت على عمق 10.84 كم تحت سطح الأرض.