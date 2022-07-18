محكمة روسية تفرض غرامة مالية ضخمة على "غوغل"

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن المحكمة قولها، أن "هذه الغرامة، هي من النوع الذي يحدد وفقا لحجم المبيعات".واضافت ان "القاضي تيمور فخرامييف اصدر قرارا بفرض عقوبة على شكل غرامة إدارية بمبلغ 21 مليار 77 مليونا 392 ألفا و 317 روبلا و 80 كوبيكا ".واشارت المحكمة الى انه "تم فتح المحضر الجديد بحق الشركة العملاقة، في 22 حزيران لرفضها المتكرر لإزالة المعلومات المحظورة (الجزء 5 من المادة 13.41 من قانون الجرائم الإدارية للاتحاد الروسي)، قبل ذلك، أرسلت الهيئة الروسية للرقابة على الاتصالات والتكنولوجيات المعلوماتية "روس كومنادزور" 17 إشعارا إلى شركة غوغل طالبت فيه "يوتيوب" التابع لها، بإزالة المعلومات الخاطئة حول مسار العملية العسكرية في أوكرانيا، لأنها تشوه سمعة الجيش الروسي، لكن الشركة لم تقم بإزالة هذه المعلومات".واوضحت انه "خلال المداولات، رفض القاضي، 4 طلبات قدمها ممثل الشركة".