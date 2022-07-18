سباق رئاسة الحكومة البريطانية.. سوناك يتقدم

وبينت النتائج التي أعلنها غراهام برادي، المسؤول عن تنظيم الانتخابات الداخلية للمحافظين، حصول ريشي سوناك على 115 صوتا متقدما على وزيرة الدولة للتجارة الدولية بيني موردنت (82 صوتا) ووزيرة الخارجية ليز تراس (71 صوتا).وحلت وزيرة الدولة السابقة لشؤون المساواة كيمي بادينوك في المركز الرابع مع 58 صوتا، فيما تم إقصاء رئيس لجنة الشؤون الخارجية توم توغنهات الذي جمع 31 صوتا.وقال توغنهات في تغريدة على "تويتر": "فخور جدا بالرؤية الإيجابية التي قدمناها لبلدنا. شكرا لجميع الذين دعموني وآمنوا ببرنامج ACleanStart"، مضيفا: "هذا المساء ، تحدثت إلى لجنة عام 1922 بشأن مستقبل بلدنا. هناك شيء واحد واضح - إذا لم نتمكن من إعادة بناء الثقة، فإن حزبنا محكوم عليه بالفشل. ليس فقط في الوقت الحالي، ولكن للأجيال المقبلة".ومن المقرر إجراء تصويتين آخرين يومي الثلاثاء والأربعاء حتى يبقى مرشحان.