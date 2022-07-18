أردوغان يصل إلى طهران في زيارة رسمية

وكان في استقبال الرئيس التركي في مطار مهر آباد الدولي، وزير النفط الإيراني جواد أوجي، ومدير عام المراسم في مكتب الرئاسة الإيرانية رضا ناجيبور والسفير الإيراني لدى أنقرة محمد فرازماند، والسفير التركي لدى طهران دريا أورس.ويرافق أردوغان وزراء الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والدفاع خلوصي أكار، والداخلية سليمان صويلو، والخزانة والمالية نور الدين نباتي، والموارد الطبيعية والطاقة فاتح دونماز، والتجارة محمد موش، والصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون.