الأمم المتحدة تؤكد: معرضون لخطر المجاعة في مناطق عدة

وقال غوتيريش في مؤتمر للأمن الغذائي: "نحن معرضون لخطر المجاعة في العديد من المناطق هذا العام. قد يكون الوضع أسوأ العام المقبل. لكن يمكننا تجنب هذه الكارثة إذا تحركنا الآن. يجب العمل معا لتطوير سياسات جريئة ومنسقة".وأضاف: "هذا يعني إعادة الدمج الفوري لإنتاج الغذاء الأوكراني، وإنتاج الأغذية والأسمدة الروسية، في الأسواق العالمية والحفاظ على حرية التجارة الدولية".وفي وقت سابق، قال المدير العام لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونغو إيويالا، إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يهدد بكارثة للبلدان منخفضة الدخل.