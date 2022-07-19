وفاة 18 امرأة في باكستان بعد غرق مركب متجه لحفل زفاف

وأوضحت السلطات أن المركب غرق بينما كان ينقل أفراد العائلة ضمن موكب زفاف من ماشكا إلى خارور، وهما قريتان تقعان في مقاطعة صادق أباد بإقليم البنجاب.وقال رنا كاشف محمود، المتحدث باسم إدارة مقاطعة صادق أباد، إن الحادث أسفر عن غرق 18 امرأة "تأكد مصرعهن"، بينما نجا ما بين 25 إلى 30 شخصاً بعدما "أنقذهم سكان يقطنون على ضفاف النهر أو تمكنوا من الوصول إلى البر سباحة".وأضاف أن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن المفقودين.من جهته قال الشرطي محمد إن "غالبية الغرقى هم من النساء" لأن "معظم الرجال يحسنون السباحة"، مضيفا أن حصيلة الوفيات مرشحة للارتفاع.وغالبا ما يستخدم سكان الأرياف في باكستان القوارب للتنقل لا سيما أنها أرخص ثمنا من وسائل النقل البري.