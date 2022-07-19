مأساة في مصر.. مصرع وإصابة 55 شخصا بحادث سير

وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم حافلة عامة تقل 45 راكبا، بشاحنة نقل ثقيل كانت متوقفة على جانب الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من قرية البرشا بمركز ملوي.



وأفادت وسائل إعلام مصرية بأنّ الشاحنة كانت متوقفة على جانب الطريق لتغيير الإطار فاصطدمت بها من الخلف حافلة قادمة من محافظة سوهاج، وكانت في طريقها إلى محافظة القاهرة.ودفع فرع هيئة الإسعاف في المنيا بـ10 سيارات لنقل المصابين والمتوفين، وجميعهم من محافظات جنوب الصعيد بحسب مصادر بالإسعاف.