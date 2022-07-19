إسرائيل تهدد بـ"حرق" لبنان

وذكر لابيد، خلال زيارة قام بها برفقة وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس على الحدود الشمالية، أن "إسرائيل مستعدة وجاهزة للتصرف ضد أي تهديد"، مردفاً "أننا لا نسعى لمواجهة، لكن من يحاول المساس بسيادتنا أو بمواطني إسرائيل سيكتشف بسرعة أنه ارتكب خطأ فادحا".واعتبر أن "أنشطة حزب الله تهدد لبنان ومواطنيه. ولا مصلحة لنا في التصعيد، لكن عدوان حزب الله غير مقبول ويمكن أن يقود المنطقة بأسرها إلى تصعيد غير ضروري".بدوره، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بحرق لبنان، قائلا: "تدرك دولة لبنان وقادتها جيدا أنهم إذا اختاروا طريق النار، فسيحترقون بشدة ويتضررون".وقال غانتس ‘ن "إسرائيل مستعدة لبذل الكثير لجعل جيرانها يزدهرون ومستعدة للعمل طوال الوقت لحماية مواطنيها"، مضيفا: "نحن جاهزون بكل الأبعاد - في الجو، والبحر، والبر، وفي الحرب الإلكترونية".