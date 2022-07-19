"الوضع حرج".. لندن تعلن حالة "الحدث الكبير"

وقال خان في تغريدة على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، إنه تم إعلان حالة "حادث كبير" على إثر الارتفاع الهائل في الحرائق في أنحاء العاصمة اليوم.وأشار عمدة لندن إلى أنه على تواصل دائم بالمسؤولين، موضحا أنه سيعلن آخر المستجدات عندما تتوافر لديه.وتشهد بريطانيا وأوروبا عموما في الأونة الأخيرة درجات حرارة قياسية تصل إلى 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت) لأول مرة.