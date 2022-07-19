صور وفيديوهات حصرية لـ السومرية.. لندن تحترق بسبب موجة الحر

وتجاوزت درجات الحرارة في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، الأربعين درجة مئوية، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد، ما تسبب باندلاع عدة حرائق.وقال مكتب الأرصاد الجوية البريطاني في بيان اليوم الثلاثاء إن درجة الحرارة بلغت 40.2 في مطار هيثرو، وهو ما يتجاوز الرقم القياسي السابق والبالغ 38.7 درجة مئوية، والذي سجل في حديقة كامبردج النباتية في 25 يوليو/تموز 2019، فقد سجلت الليلة الماضية أعلى درجة حرارة تشهدها بريطانيا، إذ لم تنخفض الحرارة عن 25 درجة مئوية في مناطق مختلفة من البلاد.وحسب "رويترز"، قالت فرقة إطفاء لندن إنها نشرت العشرات من سيارات الإطفاء في عدة حرائق داخل المدينة وحولها بما في ذلك 30 سيارة لحريق أعشاب في شرق لندن.وفي إحدى البلدات الواقعة شرقي لندن، تعرضت عدة بيوت للدمار، فيما تضررت أخرى بشكل كبير، من جراء الحرائق.من جانبه، أعلن محافظ لندن، صادق خان، حالة "الحدث الكبير" في العاصمة البريطانية، والتي تعد بمثابة إعلان حالة الطوارئ، بعدما انتشرت الحرائق في عدة مناطق جراء ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق في البلاد، لافتا إلى أن الوضع "حرج".وقال خان في تغريدة على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، إنه تم إعلان حالة "حادث كبير" على إثر الارتفاع الهائل في الحرائق في أنحاء العاصمة اليوم.وأشار عمدة لندن إلى أنه على تواصل دائم بالمسؤولين، موضحا أنه سيعلن آخر المستجدات عندما تتوافر لديه.وللمرة الأولى أصدرت وكالة السلامة الصحية البريطانية إنذارا من الدرجة الرابعة الأعلى محذرة من مخاطر الحر حتى على الشباب أو الأشخاص المتمتعين بصحة جيدة.وستبقى بعض المدارس مغلقة في حين يتوقع حدوث اضطرابات في حركة النقل المشترك.