Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
تسجيل إصابة بـ"الموت الأسود" في الصين
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

دراسة: سيصبح من الصعب الوصول إلى المياه في هذا الموعد

دوليات

2022-07-20 | 01:34
دراسة: سيصبح من الصعب الوصول إلى المياه في هذا الموعد
1,173 مشاهدة

السومرية نيوز- متابعة
أشارت دراسات المركز الوطني لأبحاث الغلاف الجوي، إلى أنه سيصبح من الصعب الوصول إلى الموارد المائية في المناطق الثلجية عبر نصف الكرة الشمالي، بحلول أواخر هذا القرن.


وبحسب الدراسة ستصبح المناطق التي تتلقى نفس القدر من هطول الأمطار وتدفق المياه أكثر صعوبة للتنبؤ بها، حيث تؤدي أزمة المناخ إلى تقليل الغطاء الثلجي وتؤدي إلى جريان غير موثوق به، وستصبح الموارد المائية معتمدة بشكل متزايد على نوبات المطر الدورية، والتي يمكن أن تصبح مشكلة في فترات الصيف عندما تحدث موجات الحر والجفاف.

وقال مؤلف الدراسة، وهو عالم من المركز الوطني لأبحاث الغلاف الجوي، ويل فيدر: "سيكون مديرو المياه في نزوة أحداث هطول الأمطار الفردية بدلا من أن يكون لديهم مهلة من أربعة إلى ستة أشهر لتوقع ذوبان الجليد والجريان السطحي، تعتمد أنظمة إدارة المياه في المناطق التي يسيطر عليها الجليد على إمكانية التنبؤ بالتجمعات الجليدية والجريان السطح ، ويمكن أن تختفي الكثير من هذه القدرة على التنبؤ مع تغير المناخ".

وتذوب الثلوج بالفعل في وقت مبكر، بل وتتناقص في عدة مناطق، حيث يتوقع العلماء أن هذا قد يؤدي إلى انخفاض كمية المياه التي يحتوي عليها الجليد في نهاية فصل الشتاء المتوسط في أجزاء من جبال روكي الأمريكية بنحو 80٪.

ويمكن أن تؤدي هذه التغييرات أيضا إلى تأثيرات متتالية على النظم البيئية الموثوقة على المياه من الثلج ويمكن أن تضع ضغطا على موارد المياه وتجفف التربة وتزيد من مخاطر الحرائق.

وتفترض الدراسة استمرار انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بمعدل مرتفع ويمكن تجنب هذه الآثار الشديدة إذا تم تقليل الانبعاثات بنجاح.

واستخدم الفريق نماذج مناخية قائمة على الكمبيوتر لمحاكاة كيف سيؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى تغيير موارد المياه بحلول عام 2100.

وجد أنه سيكون هناك 45 يوما أكثر خالية من الثلوج في المتوسط في نصف الكرة الشمالي، حيث تشهد مناطق بما في ذلك جبال روكي والقطب الشمالي الكندي وأمريكا الشمالية الشرقية وأوروبا الشرقية أكبر انخفاض في الجريان السطحي الموثوق به.

وقال عالم الهيدرولوجيا في جامعة كولورادو بولدر والمؤلف المشارك للدراسة كيث موسلمان : "تعتبر المقاييس المتعلقة بالثلوج مهمة لإعلام إدارة المجتمع لموارد المياه الثمينة، نظرا لأن المرافق ووكالات الأعمال المدنية تخطط لخزانات جديدة وبنية تحتية أخرى للتكيف مع المناخ المتغير، يجب علينا معالجة الأسئلة البحثية الأساسية حول الخصائص المتغيرة للتكتل الثلجي الشتوي وتدفق مجرى المياه الناتج الذي اعتمدنا عليه منذ فترة طويلة".

وبحسب الدراسة، من المتوقع أيضا أن تكون ظروف التربة أكثر جفافا في معظم أنحاء نصف الكرة الشمالي ، بسبب فصول الصيف الأكثر جفافا، لكن بعض المناطق في شرق آسيا وجبال الهيمالايا وشمال غرب أمريكا الشمالية ستحافظ على رطوبة التربة بسبب زيادة هطول الأمطار".
» تابع السومرية على تليغرام، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
04:13 | 2022-07-20 04:13
03:34 | 2022-07-20 03:34
03:23 | 2022-07-20 03:23
المزيد
اعلان
حقيقية
حقيقية
مفبركة
مفبركة
لا أعرف
لا أعرف
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.