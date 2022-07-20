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تفاصيل جديدة بشأن موجة الحر والحرائق في بريطانيا.. هذه حصيلة الخسائر

دوليات

2022-07-20 | 06:17
تفاصيل جديدة بشأن موجة الحر والحرائق في بريطانيا.. هذه حصيلة الخسائر
المصدر:
سكاي نيوز
817 مشاهدة

السومرية نيوز - متابعة
عمل رجال الإطفاء خلال الليل على إخماد حرائق الغابات وسارع المهندسون اليوم الأربعاء لإصلاح قضبان القطارات التي تأثرت بسبب الحرارة فيما استيقظت بريطانيا على تداعيات اليوم الأكثر حرا في تاريخها.

وأمس الثلاثاء كان أكثر الأيام التي عملت فيها خدمة إطفاء لندن منذ الحرب العالمية الثانية عندما تجاوزت درجات الحرارة الأربعين درجة مئوية للمرة الأولى، مما أدى إلى اشتعال حرائق دمرت عشرات المباني في العاصمة، كما وصلت ألسنة اللهب إلى أراض عشبية جافة على جانبي خطوط السكك الحديد والطرق.

وألغيت رحلات قطارات كانت تسير من لندن حتى الساحل الشرقي لإنجلترا حتى عصر اليوم الأربعاء على أقل تقدير بعدما أدى حريق نشب بالقرب من مدينة بيتربرو بوسط إنجلترا، إلى إتلاف معدات الإشارات. كما أسفرت حرائق أخرى في شبكة القطارات عن الإضرار بالقضبان والأسلاك العلوية.

وقالت الشركة المشغلة لخطوط سكك حديد لندن: "من فضلكم لا تسافروا من لندن كينغز كروس ولا إليها اليوم"، مشيرة إلى المحطة الرئيسية في العاصمة البريطانية.

وذكر مكتب الأرصاد الجوية أنه تم تسجيل درجة حرارة قياسية في منطقة كونينغسبي الواقعة وسط إنجلترا أمس الثلاثاء بلغت 40.3 درجة مئوية.

وتوقع مكتب الأرصاد أن تتراجع الحرارة كثيرا اليوم الأربعاء مع هطول أمطار في وقت لاحق.

وكانت الحكومة البريطانية دافعت عن سجلها فيما يتعلق بالبيئة، وروجت لقرارها الخاص بالوصول إلى صافي انبعاثات "صفري"، إلا أن وزراء أقروا بأن الأمر قد يستغرق سنوات لتحديث البنية التحتية كي تكون قادرة على التكيف مع ارتفاع درجات الحرارة.

ويوم الاثنين، اضطرت السلطات إلى إغلاق مدرجي مطار بسبب الأضرار التي لحقت بالسطح. كما اضطرت شركات الكهرباء إلى قطع التيار بسبب الحرارة التي أدت إلى احتراق المعدات. وأغلقت مدارس عديدة أبوابها مبكرا، كما كافحت حدائق حيوانات للحفاظ على برودة أجسام الحيوانات.

وأشاد رئيس بلدية لندن صادق خان بالعمل الذي تقوم به فرق الإطفاء بعدما تلقت 2600 مكالمة استغاثة، مقارنة مع المتوسط اليومي المعتاد البالغ 350 مكالمة.

وأشار إلى أن هذه المكالمات جاءت في وقت كانوا يواجهون فيه 12 حريقا في وقت واحد، مبرزا أن الحرائق تسببت في تدمير ما لا يقل عن 41 عقارا.

وتلقت خدمة الإسعاف في لندن 400 مكالمة في الساعة من أشخاص أصيبوا بإنهاك حراري وصعوبات في التنفس ودوار وإغماء.
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