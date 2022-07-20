الهند تكشف معلومات تخص سكان "كشمير" وتحذر من مجاعة

كشفت الهند، اليوم الأربعاء، عن معلومات تخص حياة سكان كشمير الواقعة تحت سيطرة باكستان، وحذرت من مجاعة بسبب نقص حاد في الحبوب الغذائية.



وجاء في بيان حكومي، أن "أربعة ملايين من سكان كشمير الواقعة تحت سيطرة باكستان (PoK) لم يُسمح لهم أبداً بالتحدث بكلمة واحدة ومعالجة مظالمهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية. حيث يجبر معدل البطالة المرتفع، والبنية التحتية السيئة، ونقص الموارد مواطنيها على الهجرة إلى المدن الكبيرة في باكستان حيث يُسمح لهم فقط بالوظائف الوضيعة كعمال، عمال نظافة في الفنادق، سائقين، إلخ".

وأضاف أن "باكستان غير قادرة حتى على توفير الحد الأدنى الضروري لإبقاء الناس على قيد الحياة في هذه المنطقة المسيطرة عليها حسبما ذكرت شركة آسيان لايت إنترناشونال"، مشيراً الى أن "إدارة التخطيط والتنمية في PoK أفادت أن 50٪؜ من إجمالي سكان المنطقة لا يحصلون على المياه المنقولة بالأنابيب و78٪؜من مجموع الأسر ليس لديها وصلات مياه الحنفية".

ولفت البيان الى أن "بناء سد Diamer-Bhasha هو قنبلة موقوتة لـ PoK، والتي يمكنها انقاذ جميع الأرواح في المنطقة"، مشدداً أنه "على مدى ثلاث سنوات متتالية، هناك نقص حاد في الحبوب الغذائية يؤدي إلى المجاعة، وفقاً لما ذكرته شركة Asian Lite International".

وأكد البيان أن "الهند قدمت في بداية هذه السنة المالية، ميزانية قدرها 13.33 مليار دولار أمريكي لإقليم اتحاد جامو وكشمير"، موضحاً أن "نيودلهي تخصص ما يقرب من خمسة أضعاف الأموال المخصصة لجامو وكشمير أكثر مما تخصصه إسلام أباد لـ PoK".