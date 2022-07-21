على خلفية قصف دهوك.. الجامعة العربية توجه دعوة لتركيا

ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبو الغيط، "تأكيده الرفض الكامل للاعتداء التركي على السيادة العراقية، والذي يمثل خرقا صريحا للقانون الدولي، وانتهاكاُ سافرا لمبادئ حسن الجوار".وأشار رشدي إلى أن "الجامعة العربية تساند العراق في رفض وادانة الاعتداءات التركية، وأنها تدين أي تعد أو انتهاك لسيادة اي من الدول العربية".ودعا انقرة إلى، "اعادة حساباتها والحفاظ على مبدأ حسن الجوار في علاقاتها مع دول المنطقة، والامتناع عن الاقدام على تنفيذ عمليات عسكرية داخل اراضي الدول العربية تحت اي ذريعة".