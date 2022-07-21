البرلمان العربي يطالب تركيا باحترام سيادة العراق

وذكر إعلام البرلمان العربي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "البرلمان العربي أدان الهجوم التركي الغاشم على محافظة دهوك بإقليم كردستان بالعراق، والذي أسفر عن مقتل عدد من المدنيين، وجرح عشرات آخرين"، مؤكدا أن "هذا الاعتداء يمثل انتهاكا صارخا لكافة المواثيق والأعراف الدولية، وانتهاكاُ سافراً لسيادة العراق ولمبادئ وقواعد حسن الجوار".وشدد البرلمان العربي على "تضامنه ودعمه الكامل لجمهورية العراق في كل ما تتخذه من اجراءات لحماية مواطنيها وأراضيها والدفاع عن سيادتها"، مطالبا "تركيا بالتوقف عن هذه الأعمال العدائية واحترام سيادة جمهورية العراق على كامل أراضيها والالتزام بمبدأ حسن الجوار".وأعرب البرلمان العربي وفق البيان، عن "خالص التعازي لذوي الضحايا الأبرياء والتمنيات بالشفاء العاجل لكافة المُصابين".