اصابة الرئيس الامريكي جو بايدن بفيروس كورونا

أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، عن إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن بفيروس كورونا.

وقال البيت الأبيض في بيان رسمي، ان "بايدن يعاني من أعراض خفيفة وسيستمر في أداء عمله عن بعد رغم خضوعه للعزل".

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، إن "هذا الصباح، جاءت نتيجة اختبار الرئيس بايدن لكوفيد-19 إيجابية". وأشارت إلى أن "الرئيس تلقى تطعيما كاملا، وحقنتان إضافيتان من اللقاح و"يعاني من أعراض خفيفة جدا".