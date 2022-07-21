ايطاليا تحل البرلمان وتحدد موعد الانتخابات التشريعية

وذكرت وسائل اعلام ايطالية، ان " الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة باولو جنتيلوني حددت موعد الانتخابات في اجتماع عقدته اليوم، بعدما عرض جنتيلوني أمام الصحافة حصيلة أداء حكومته لهذا العام".وقال جنتيلوني إن "إيطاليا عادت إلى السير قدما بعد الأزمة الأخطر في مرحلة ما بعد الحرب"، مشيدا بأعمال حكومته. وحكومة جنتيلوني هي الثالثة في ولاية البرلمان الذي انتخب في شباط 2013".واضافت، ان "قرار حل البرلمان صدر في وقت سابق من اليوم، إذ قالت الرئاسة الإيطالية في بيان إن الرئيس ماتاريلا "وقع مرسوم حل مجلسي الشيوخ والنواب".وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن "النظام الانتخابي في إيطاليا يعتمد في جزء كبير منه على النسبية، ما يعني أن تشتت الأصوات بين اليمين ويسار الوسط وحركة خمس نجوم الشعبوية من شأنه أن يترك البرلمان بلا أكثرية واضحة".واوضحت الوكالة أن "هذا الوضع لا يعد جديدا في بلد شهد 64 حكومة منذ إعلان الجمهورية عام 1946".